

İnegöl'de durdurulan araçtaki yolcu genç kız, polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Kanal D'de yayınlanan ve ilgi gören "Arka sokaklar" dizisindeki karakterlerin isimleriyle polis ekiplerine hitap eden Bulut B.(21), "Ben 8 yaşındayken başladı, halen devam ediyor dizi" diyerek polislik mesleğini sevdiğini söyledi. Polis ekiplerinden tabancalarını ve kelekçelerini ısrarla isteyen genç kız, ekiplere zor anlar yaşattı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri şüphelendikleri 16 FN 196 plakalı aracı durdurdular. Ekipler sürücü Enes S.(27)'ye alkol metre testi uyguladılar. 1.6 promül alkollü olduğu tespit edilen sürücüye 4 bin 64 TL cezai işlem uygulanırken, 6 ay süreyle ehliyetine el konuldu.

POLİSLERE ZOR ANLAR YAŞATTI

Bulut B.(21), "Bugün benim doğum günüm. Doğum günümü kutlamak istiyorum. Aynı zamanda Gaziantep'liyim. Babam, akrabalarım depremde hayatlarını kaybetti. Mesut komserim. Ben 8 yaşındaydım dizi başladı, hala bitmiyor. Ben Mesut komserimi istiyorum. Bir kere silahına dokunabilir miyim. Bende polislik sınavlarına hazırlanıyorum." diyerek, polis olmak istediğini dile getirdi.