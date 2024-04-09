Kaza İnegöl-Domaniç yolu üzeri Oylat kavşağında meydana geldi.

İnegöl'den Tahtaköprü istikametine seyir halinde olan sürücü Hüseyin S. Yönetimindeki 34 FJK 615 plakalı otomobil, Gündüzlü mahallesinden çıkan sürücü Murat M.(17) yönetimindeki 16 BFC 901 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen sürücü ile arkasındaki arkadaşı Emre B.(15) yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipler kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: ÖZNUR DEDE