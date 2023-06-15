Bursa-Ankara karayolu üzerindeki şehir parkında meydana gelen olayda genç grup, uyuşturucu sattığını iddia ettikleri şahsı darp ettiler.

Olay Bursa-Ankara karayolu üzerindeki şehir parkında meydana geldi. Gençlerden oluşan 10 kişilik gurup, uyuşturucu sattığını düşündükleri şahsı gördüler. Şahsın yanına giden gençler ile C.A. isimli şahısla tartıştılar. O sırada gençler, şahsa saldırdılar. Olay yerine sevk edilen Polis ekipleri, kavgayı ayırdı. Darp sonucu yaralanan C.A. olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şahsın üzerinde herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadı.