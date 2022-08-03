Yenişehir’de TIR ile çarpışma sonucu hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Muzaffer Ünal, eşi ve arkadaşı İnegöl’de toprağa verildiler.

Kaza, dün saat 12.00 sıralarında Yenişehir-İznik yolu çevre yolu kavşağında meydana geldi. Necmi Z. yönetimindeki 11EN 750 plakalı TIR, iddiaya göre, Muzaffer Ünal'ın kullandığı 16 AHF78 plakalı otomobile çarptı. Otomobil hurdaya dönerken, TIR ise tarlaya savruldu. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Muzaffer Ünal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı TIR şoförü ile otomobildeki Samiye Ünal (66) ve İbrahim Güner(65) de ambulanslarla Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİLER

Kazada, otomobilde bulunan sürücü Kıbrıs Barış Hareketi Gazisi Muzaffer Ünal (69) olay yerinde, eşi Samiye Ünal (66) ile arkadaşı İbrahim Güner(64) ise Yenişehir Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

İNEGÖL’DE TOPRAĞA VERİLDİLER

Kaza da hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri İnegöl’e getirildi. Muzaffer Ünal ile eşi Samiye Ünal, İnegöl'ün kırsal Dipsizgöl mahallesinde, İbrahim Güner ise İnegöl’ün Osmaniye mahallesi Mevlana Camiinde öğle kılınan cenaze namazının ardından Kavaklaraltı Mezarlığında toprağa verildi.