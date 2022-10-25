Parçalı güneş tutulması, İnegöl’de İnegöl Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün hazırladığı basit bir düzenekle vatandaşlar tarafından takip edildi. Büyük küçük her yaştan vatandaşın ilgi gösterdiği güneş tutulmasını vatandaşlar heyecanla izledi.

2022 yılı önemli gök olaylarından biri olan parçalı güneş tutulması bugün gerçekleşti. Avrupa, Kuzeydoğu Afrika, Orta Doğu ve Asya’nın batısında izlenebilen Parçalı Güneş Tutulması, ülkemizde de bazı illerde başladı. Güneş tutulmasının izlenebildiği şehirlerden biri de Bursa’nın İnegöl ilçesi oldu.

TÜBİTAK verilerine göre; en yüksek tutulma oranı Doğu illerinde gerçekleşirken, Bursa’da 12:26 ile 15:01 arasında güneş tutulması izlenebildi. İnegöl’de maksimum örtülme 13.49’da yaşanırken, yüzde 37 oranındaki örtülme ilgiyle izlendi. İnegöl Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, parçalı güneş tutulması için basit bir düzenek hazırlayarak belediye binası önünde vatandaşların bu doğa olayını izlemesine imkan sundu. Hazırlanan düzenekle güneş tutulması rahatlıkla izlendi. 7’den 77’ye her yaştan bireyin ilgi gösterdiği güneş tutulması, şehirde büyük heyecana sebep oldu. 1 saate yakın süre belediye binası önünde güneş tutulması onlarca vatandaş tarafından izlendi.