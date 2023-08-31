İnegöl Belediyesi, 2020 yılında ilk kez uyguladığı ve her yıl 10 parkta dönüşümü sağladığı güvenli park uygulamalarında toplamda 42 parka ulaştı. Belediye Başkanı Alper Taban, hedeflerinin şehirdeki tüm parkların 24 saat izlenebilir sistemi dahil edilmesi olduğunu ifade ederek; “İnşallah yeni hizmet binamızdan da buraları sürekli izleyebileceğimiz bir yapı oluşturuyoruz” dedi.

İnegöl Belediyesi’nin “Akıllı Şehir İnegöl” uygulamasının önemli adımlarından birini olan “Güvenli Park” uygulamaları tüm şehri sarıyor. İlk kez 2020 yılında hayata geçirilen uygulama ile İnegöl’de parklar daha güvenli hale gelirken, 7/24 güvenlik kamera sistemleriyle izlenen kamu alanlarında vandalizmin de önüne geçiliyor. Çocukların ve ailelerin daha güvenli ortamlarda vakit geçirebilmeleri, park ve yeşil alanların güvenliğini en üst seviyede tutmasını hedefleyen güvenli park uygulamaları çerçevesinde bugüne kadar toplamda 42 park kameralarla donatıldı.

İlk kez hayata geçirildiği 2020 yılında 12 parkta 33 kamera ile start alan proje çerçevesinde 2021 yılında 10 park 37 kamera ile donatıldı. 2022 yılında ise yine 10 parkta 36 güvenlik kamerası kuruldu. Her yıl 10 park hedefiyle sürdürülen çalışmalar çerçevesinde 2023 yılında da Bilgi İşlem Müdürlüğü hedefine ulaştı, 10 parkta sistem devreye alındı. 2023 yılıyla birlikte İnegöl’de toplam 42 park güvenli hale getirildi. Bu parklarda toplamda 139 güvenlik kamerası kurulumu yapıldı.

Belediye Başkanı Alper Taban, “Bu çalışmaları yapmak kadar koruyup kollamak, gözetmekte önemli. Herkesin hakkı var burada. Bazen yapmak daha kolay, korumak daha zor olabiliyor. Dolayısıyla biz aynı zamanda buralarda güvenli park adını verdiğimiz uygulamaları hayata geçiriyoruz. İnşallah yeni hizmet binamızdan da buraları sürekli izleyebileceğimiz bir yapı oluşturuyoruz. Burada hedefimiz bütün bu çağrılarımıza kamu malına zarar vermeye çalışanlar varsa onları da adalete teslim etmek adına tespitini yapmak. Hedefimiz ilçemizdeki tüm parkları güvenli parka dönüştürmek. Şu ana kadar her yıl 10 parkı dönüştürerek 2020 yılından bu yana 42 parkımızı güvenli parka dönüştürmüş olduk. Bu parklarımızda toplamda 139 kamera kurulumu yapıldı" dedi.