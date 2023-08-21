Süleymaniye mahallesindeki sitenin bahçesinde bulunan güvenlik konteyneri cayır cayır yandı.

Yangın saat 16.30 sıralarında Süleymaniye mahallesi 1. Çamlıca sokaktaki sitenin bahçesinde bulunan güvenlik konteynerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu İnegöl itfaiyesine bildirdiler. Yangın yerine kısa sürede gelen ekiplere alevlere müdahale ederek, yanındaki araçlara sıçramadan söndürdüler.

Yangın sonucu konteyner kullanılamaz hale geldi.

Yangının nedeni araştırılıyor.