UEDAŞ’ın bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Cumartesi ve Pazar günü İnegöl’de 37 Mahallede elektrik kesintisi yapılacak. İşte kesintinin yaşanacağı mahalleler…

İŞTE KESİNTİ YAPILACAK BÖLGELER VE SAATLERİ.

1.OSB, Akçapınar, Alibeyköy, Bilalköy, Cerrah, Cuma, Cumhuriyet, Çeltikçi, Çiftlikköy, Doğanyurdu, Edebey, Ertuğrulgazi, Esentepe, Fatih, Güneykestane, Hamidiye, Hamzabey, Karalar, Karalar, Kıran, Kozluca, Kulaca, Mahmudiye, Mesudiye, Mesudiye, Mezit, Osmaniye , Sinanbey, Süle, Süleymaniye, Şipali, Tahtaköprü, Tokuş, Yeni Mahalle, Yeni Yörük, Yeniceköy, Yunus Emre