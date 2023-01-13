Enflasyon artışları nedeniyle alım gücü azalan vatandaşa bir kötü haberde hamam ve oto yıkamacılardan geldi. İnegöl’de hamama giriş ücreti 150 TL’ye yükseltilirken, oto yıkama ücretleri ise 80-200 TL arasında seyrediyor.

Gıda ve tekstilde yaşanan fahiş zam furyası hamam severler ile otomobil yıkatanları da vurdu. İnegöl’de yıkanmak için hamamı tercih edenler için ayakbastı parası 150’ye çıkarılırken, kese ve masaj olmaları durumunda da bu rakam 260 TL’yi buldu.

Enerji ve fahiş kira artışlarını fiyatlara yansıtan hamamlar, müşterilerini bir süre önce yeni fiyatlarla ağırlama başladı bile.

İnegöl’de hemen hemen her ay yaptıkları zamlarla dikkati çeken oto yıkamacılarda fiyatları Bursa ortalamasının üzerine çekti. Bursa merkezde 60-120 TL arasında olan iç-dış yıkama hizmeti, İnegöl’de ise 80-200 TL arasında değişiyor. Küçük binek araçlar 80-120 TL arasında, jeep ve kamyonetler ise 150-200 TL arasında temizleniyor.

Bu arada jetonlu yıkama diye tabir edilen, bozuk para atılmasıyla şahısların kendi yaptığı yıkama ücretleri de 1 yılda %150’ye varan oranlarda zamlandı. Geçtiğimiz yıl Ocak ayında 2 TL olan köpük ve su ücreti, bu yıl yer yer 4 ve 5 TL arasında değişiyor.

Yaşanan bu fahiş artışların maliyet artışlarından kaynaklandığı ifade edilse de, Bursa merkeze göre daha pahalı olan zamların biraz geriye çekilmesi isteniyor.