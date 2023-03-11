Osmaniye mahallesinde meydana gelen olayda evinde alkol komasına giren genç, çilingirle kapısı açılarak polis tarafından ölümden kurtuldu.

Olay gece saatlerinde Osmaniye mahallesi hacı Ahmet sokakta bulunan bir evde meydana geldi.



Çağrı K.(36)'yı merak eden arkadaşları evine gittiler. Kapıyı çalmalarına rağmen açılmadığını fark eden arkadaşları polise haber verdiler. Olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı açamayınca çilingir ve 112'yi çağırdılar. Olay yerine gelen çilingir tarafından açılan kapıdan daireye giren polis ekipleri şahsı, baygın halde buldular. Ölümden kurtarılan genç, Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.