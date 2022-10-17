İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dur ihtarına uymayıp aracıyla kaçarken orta refüje çıkan sürücü, aracını bırakıp kaçtı.
Olay Mahmudiye mahallesi Ertuğrulgazi caddesi üzerinde meydana geldi. Devriye gezen polis ekipleri, şüphelendikleri 16 J 4578 plakalı aracın sürücüsüne dur ihtarında bulundular. Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı. Ankara caddesi üzerinde süre kovalamaca sırasında sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, kavşaktaki orta refüje çıkarak durabildi. Araçtan inen sürücü kaçarak kayıplara karıştı. Araç çekici yardımıyla otoparka çekildi. Polis ekipleri kaçan sürücüyü arıyor.