Mahmudiye Mahallesi Çağrı Sokak üzerinde meydana gelen silahlı saldırı da 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Mahmudiye Mahallesi Çağrı Sokak üzerinde Mahsun K., eniştesi Hasan Çetin (45) ile henüz belirlenemeyen bir konudan dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mahsun K., Hasan Çetin’i kovalamaya başladı. Koşarak kaçan Çetin, sokak üzerinde bulunan mobilya atölyesine sığındı. İşyerine giren Mahsun K., Çetin’e kurşun yağdırdı. Vücuduna 5 mermi isabet eden Çetin kanlar içinde kaldı. Mahsun K., özel araçla olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Olay yerine çok sayı da polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Çetin, olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan Çetin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan Mahsun K. emniyet ekipleri tarafından yakalanırken, olayla alakalı soruşturma başlatıldı.