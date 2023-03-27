Burhaniye mahallesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza Kemalettin Sami Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi.

Kemalettin Sami Paşa Caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücü İsa K. yönetimindeki 16 KKS 08 plakalı otomobil, Prof. Dr. Ahmet Nejdet Sezer Sokaktan çıkış yapan sürücü Ömer Y. yönetimindeki elektrikli bisiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle elektrikli devrilen bisikletten düşen sürücü ve arkasındaki Muhammed Cemal M.(59) yaralandı. Yaralılar Ambulanslarla İnegöl Devlet hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.