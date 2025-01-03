İnegöl Belediyesi ile İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odası iş birliğinde Regaip Kandili nedeniyle mevlit ve helva ikramı gerçekleştirildi. Mobilyacılar Odası’nın her yıl geleneksel olarak Regaip Kandilinde merhum mobilyacılar adına düzenlediği mevlit programına, İnegöl Belediyesi de helva ikramlarıyla katkı sağladı. Sanayi Camiinde bu yıl 27’ncisi yapılan mevlide başta mobilyacı esnaflar olmak üzere İnegöllüler yoğun ilgi gösterdi.

“TÜM İSLAM ALEMİNİN KANDİLİNİ KUTLUYORUM”

Akşam namazı sonrası başlayan mevlitte, merhum mobilyacılar dualarla yad edildi. Yatsı namazı çıkışında da cemaate helva ikramı yapıldı. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan da parti ve oda yöneticileriyle beraber mevlide katıldı. Namaz sonrası vatandaşların kandilini kutlayan Başkan Alper Taban, “İslam alemi için önemli gün ve gecelerin bir arada bulunduğu mübarek üç ayların ikinci gecesinde Regaip Kandiline erişmenin huzuru içerisindeyiz. İçinde; Regaip, Miraç, Berat ve Kadir gecelerini bulunduran mübarek üç aylar, İslam dünyası için sevinç, bereket ve mağfiret mevsimidir. İnşallah bu yıl da bu duyguları yaşadığımız bir mevsimi hep beraber görürüz. Bu vesileyle bu akşam Mobilyacılar Odamız ile birlikte hem merhum mobilyacılarımız adına mevlit okutup hem de vatandaşlarımıza ikramlarda bulunmak istedik. Tüm İslam aleminin kandilini kutluyorum” dedi.

“USTALARA SAYGI” SERGİSİ AÇILACAK

İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan da 1965 yılında kurulan İnegöl Mobilyacılar Odası’nın bu yıl kuruluşunun 60’ıncı yılının kutladıklarını hatırlatarak; “60’ıncı yılımızda çeşitli etkinliklerimiz olacak. Bunlardan ilki de Regaip Kandilinde artık geleneksel hale gelen ve bu yıl 27’ncisini yaptığımız merhum mobilyacılarımız için okuttuğumuz mevlit programı oldu. İnegöl Belediyesi de bu gece vesilesiyle helva ikramında bulundu. Başkanımıza teşekkür ediyorum. 10 Ocak Cuma günü de yine İnegöl Belediyesi ile birlikte Ustalara Saygı fotoğraf sergimizin açılışı yapılacak. Eski ustalarımızın fotoğrafları burada sergilenecek” ifadelerinde bulundu.