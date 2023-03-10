Orhaniye mahallesinde meydana gelen olayda elektrikli bisikleti çalıp kaçarken yakalanan şüpheli, esnaf tarafından darp edildi.

Olay Orhaniye mahallesi Yenişehir caddesinde meydana geldi. Şüpheli işyeri önündeki elektrikli bisikleti çalıp kaçmaya başladı. Olayı gören esnaflar, kaçan şahsı kovalamacayla yakaladılar. Yakalanan şahsa, esnaflar meydan dayağı attı. Yaralanan şahıs, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bisikleti alan esnafların şüpheliden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.