İnegöl Kapalı Spor salonuna giren hırsız, salonu talan etti. Salonun içindeki koltuk ve kapıları söken hırsız, içeri de bulunan dizüstü bilgisayar ile satranç takımlarını çaldı. Sosyal medya hesabından hırsıza seslenen Satranç Kulübü yetkileri, "Zor şartlarda her hangi bir destek alamadan 3 öğretmen arkadaşın emekleriyle çocuklara satrancı sevdirmeye yönelik çalışmalar yaparken böyle bir durum yaşamamız bizleri üzmüştür. İnegöl satranç merkezinden aldıklarını getirirsen kendi aramızda halledebiliriz" dediler.



İnegöl Kapalı Spor Salonuna gece geç saatlerde giren hırsız, salon içinde bulunan kapı, çerçeve, protokol koltuklarını söktü. Çalacağı malzemeleri götüremeyen hırsız, koltukları spor salonun arkasında bulunan çalılıklara sakladı. Salona geri giren hırsız, salon içinde buluna 2 bilgisayar ile satranç takımlarını çalarak kayıplara karıştı.

Sabah salona gelerek hırsızlık olayını fark eden yetkililer, durumu emniyete bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Kapalı spor salonunda ki odalarından bilgisayar ve satranç takımları çalınan İnegöl Satranç Kulübü yetkileri ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hırsıza seslendiler. Yapılan paylaşım ise şu şekilde;

"Öncelikle yaptığın profesyonel hırsızlık konusunda bolca alkışı hakettiğini bilmeni isterim. Şehrin göbeğinde, devlete ait bir spor salonunun, kapı çerçeve hatta protokol koltuk ve kapıları da dahil sabaha kadar iyi işçilikle çalıp sanırım aracın olmadığından taşıyamamışsın Sakladığın dikenliklerde bulunmuş. Aynı salonda kiralık olarak bulunan satranç kulübünün, kapılarını kırıp taşınabilir eşyaları olan 2 bilgisayar, satranç takımlarını alman çocukların derslerden geri kalmasına sebep oldu. Zor şartlarda her hangi bir destek alamadan 3 öğretmen arkadaşın emekleriyle çocuklara satrancı sevdirmeye yönelik çalışmalar yaparken böyle bir durum yaşamamız bizleri üzmüştür. İnegöl satranç merkezinden aldıklarını getirirsen kendi aramızda halledebiliriz."