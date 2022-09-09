Osmaniye mahallesinde meydana gelen olayda çatıdan tırmanarak depoya giren hırsız polis ekiplerince yakalandı. Yakalanan hırsız, "Güvercinim kaçmıştı, o yüzden girdim" demesi şaşırttı.

Olay Osmaniye mahallesi Kabadayı sokakta meydana geldi. Sokak sakinleri, şüpheli bir şahsın bitişikteki evin çatısından tırmanarak motosiklet yedek parçalarının bulduğu depoya girdiğini görüp polise haber verdiler. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, şüpheli İsmail Y.(22)'yi kıskıvrak yakaladılar. Yakalanan şahıs, polis ekiplerine "Güvercinim kaçmıştı, o yüzden girdim" dedi. Şüpheli gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.