Mesudiye Mahallesinde yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yakalandı.

Olay Mesudiye Mahallesi Ferik Sokak üzerinde meydana geldi.

Gece saatlerinde sokak üzerindeki motosikleti gören 3 kişilik grup önce çevreyi kontrol etti. Ardından 2 kişi sokağın girişlerini kontrol ederken hırsızlardan diğeri ise park halinde bulunan motosikletin aynasını sökerek üzerine sakladı.

Motosikletten kısa süre uzaklaşan hırsız çevreyi kontrol ettikten sonra motosikletin diğer aynasını da sökerek sokaktan uzaklaştı. Kimliği henüz belirlenemeyen hırsızın ise motosikletin aynalarını çalma anı sokakta bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.