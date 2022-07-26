İnegöl'de son günlerde hırsızlık olaylarında yüzde 100 artış yaşandığı öğrenildi. Ekonomik kriz nedeniyle her şeyin fiyatının artması hırsızların iştahını kabarttı. Artık ev ve işyerlerinin önünde bulunan her şeyi çalmaya başlayan hırsızlar, son günlerde gece-gündüz fark etmeksizin araçların içinde bulunan malzemelerin yanı sıra, akaryakıt, araçların ses tesisatı ile kablolarını çalmaya başladı.

NE BULURLARSA ÇALIYORLAR…

İnegöl’de ekonomik krizi fırsat bilen hırsızlar, OSB, ağaç sanayi ile metal sanayine dadandı. Son bir ayda işyerlerinin önüne park edilen kamyonlara dadanan hırsızlar, artık gece-gündüz fark etmeksizin çalmaya başladılar. Araçların dorsesindeki malzemeleri çalan hırsızlar, dorse içinde çalacak bir şey bulamayınca şoför kısmında bulunan ses tesisatlarını, elektronik kabloları çalıyor. Hırsızların bu denli arsız olmasından şikayetçi olan vatandaşlar, yetkililerden çözüm bekliyor.

HIRSIZLIK İLK SIRADA!

Geçtiğimiz yıllarda açıklanan bir raporda, İnegöl’de en çok karşılaşılan 20 suç türünde, ilk sırayı hırsızlık alıyor. Suç türünün yaş gruplarında ise, 12-18 yaş arasındaki gençlerin suç sayısı dikkat çekiyor. Raporda, İnegöl’deki suç türlerine ve yaş gruplarına göre şüpheli sayılarına yer verildi. Raporda yer alan bilgilere göre en çok karşılaşılan 20 suç türünde, 12-15 yaş arasında 390, 16-18 yaş arasında 799, 19 ve üstü yaş gruplarında 9 bin 694 şüpheli olduğu açıklandı. Suç türü ve yaş gruplarına göre şüpheli sayılarında 12-15 yaş grubunda; basit yaralama ile hırsızlık ilk sırada yer alıyor.

VATANDAŞLAR İSYAN EDİYOR

Emek vererek aldıkları eşyaların hırsızlar tarafından çalınmasına tepki gösteren vatandaşlar, yetkilerden yardım istiyor.

SAYI YETERSİZ

Emniyet ekipleri de artan hırsızlık olaylarına engel olmak için çaba sarf ediyor. Artan iş yükü, personel yetersizliği ve aşırı artan çalışma saatleri emniyet ekiplerini zora sokuyor.

BU HIRSIZLIK OLAYLARININ SEBEBİ ŞUDUR…

Son olarak Organize Sanayi Bölgesinde bulunan işyerinin önündeki kamyondan hırsızlık yapıldığını söyleyen İnegöllü işadamı Sedat Yavuz, İnegöl’de artan hırsızlık olaylarına biran önce önlem alınmasını istedi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Yavuz şu ifadeleri kullandı;

“Son günlerde İnegöl metal sanayisi, İnegöl taşıyıcılar kooperatifi, İnegöl organize sanayi Bölgesi ve ağaç sanayisi ile bilumum İnegöl tüm bölgelerinde sayısız hırsızlık olayları olmakta ve bu durum ön alınamaz durum haline gelmiştir. 23.07.2022 tarihinde OSB 1. Cadde üzerindeki iş yerimin önünde bulunan 16 PK 841 plakalı aracımızın dorse çıtaları(16 bin) abs kabloları (5.000) dorse bağlantı kabloları (3.000) olmak üzere 24 bin TL’lik malzeme çalınmış ve aracım tahrip edilmiştir. Bu hırsızlık olaylarının sebebi şudur..! Tüm Türkiye'de olduğu gibi İnegöl şehrimizin de birinci problemi uyuşturucu belasıdır. Uyuşturucu kol gezmekte, mücadele zayıf ve de etkisiz kalmaktadır. Uyuşturucu kullanan kişiler kullandıkları materyallere ulaşmak adına hırsızlığı meslek edinmiş, cümle alem esnafın başına bela olmuştur. Bu yol izlenerek uyuşturucuya finans olunmakta, bu uyuşturucu terörüne destek olunmaktadır. Meydana gelen bu olumsuzluk karşısında çeşitli kanallardan derdimizi anlatsak da, polis ve bekçi eksikliğinden dem vurulmakta, vatandaşın kendi güvenliğini kendisinin sağlaması noktasında(özel güvenlik)telkinler alınmaktadır, ki bu inanılır gibi bir durum değildir. Çünkü bu insanlar her şartta ve ekonomik darboğazda devlete vergisini ödemek için canla başla çalışanlardır. Buna karşılık, bu olanlar esnafın aracını malını mülkünü dışarıda bırakma noktasında endişe içinde olmasına, akabinde hükümetine karşı inanırlığını sekteye uğratmasına sebebiyet vermiştir. Son tahlilde; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 5. maddesi şudur; Devletin temel amaç ve görevleridir. Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmak, insanının maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları(güvenliğini)sağlamak. Milletimiz bu maddeyi uygulama görevini de hükümet enstrümanına vermiştir. Uygulaması elzemdir.”