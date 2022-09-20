Saadet Partisi'nin Kurşunlu Mahallesi'nde gerçekleştirilen programda konuşan İlçe Başkanı Hasan Eroğlu, "Büyükşehir Yasası ile İnegöl'de hizmetler uçuşa geçecekti ama sorunlar uçuşa geçti" dedi.

Saadet Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı, “Her Mahalle Bir İnegöl” konseptiyle başlattığı mahalle programlarının dördüncüsünü Kurşunlu Mahallesi'nde gerçekleştirdi.

Program öncesi Saadet Partisi İlçe Başkanı Hasan Eroğlu yönetim kuruluyla birlikte mahalle esnafını ziyaret etti. Mahalle meydanında yapılan programda vatandaşlara lokma ikram edilirken mahalle çocuklarına yönelik gençlik kolları tarafından büyük bir çocuk oyun sahası kuruldu. Sahada oynamak isteyen çocuklar uzun kuyruklar oluşturdu.

İMAR, ALTYAPI, ULAŞIM..

Programın açılış konuşmasını yapan Saadet Partisi Kurşunlu Mahalle Başkanı Metin Kılıç, “Saadet Partisi Kurşunlu Mahalle buluşmasına hepiniz hoş geldiniz. Partimizin Kurşunlu temsilciliği olarak mahallemizdeki sorunları öğrenerek çözüm üretebilmek adına yaptığımız çalışmalar devam ediyor. Bugün kurşunluda imar, altyapı ve ulaşım başta olmak üzere birçok eksiklik var. Bugün sizlerle bu sorunları istişare etmek ve çözüm önerileri üretebilmek adına buradayız. Bizler Saadet Partisi olarak Kurşunlu Mahallemize değer verdik. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

HİZMETLER UÇUŞA GEÇECEKTİ SORUNLAR UÇUŞA GEÇTİ

Ardından konuşan Saadet Partisi İlçe Başkanı Hasan Eroğlu, “‘Her Mahalle 1 İnegöl’ çalışmamız doğrultusunda mahallelerimizi geziyor ve sorunları dinliyoruz. Tabi yerel ve genel gündemimizde sorunlar çok. Artık ülkemiz sorunlar yumağına döndü. Hal böyle olunca da yerel sorunlar biraz geri planda kalabiliyor ancak bizler yaşadığımız şehrin sorunlarının çözümü adına gece gündüz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Belki yaşadığınız sıkıntıları burada tek başınıza dile getiriyorsunuz ama bir sonuca varamıyorsunuz. Bizler ilçe teşkilatı olarak açıklamalar yaptığımızda, bu konuları basın aracılığıyla kamuoyuyla paylaştığımızda yetkililer biraz daha hızlı hareket edebiliyor. Kurşunlu Mahallesi İnegöl’ümüzün en güzel mahallelerinden biri. Tarımıyla da şehrimize katma değer sağlıyor. Tabi geçmişte burası belediyelikti. Bunu da üzülerek ifade ediyoruz. Büyükşehir Yasası çıkınca her şeyin iyi olacağını söylüyorlardı. Hatta iktidarın o dönemki vekilleri İnegöl ve beldeleri Büyükşehir’e bağlanınca ‘hizmetlerin uçuşa geçeceğini’ söylüyorlardı. Bizler o dönemde bu sürecin İnegöl’e fayda vermeyeceğini söyledik ve bugün haklı çıktık. İnegöl’ün sokaklarında gezerken altyapı ve üstyapı ile alakalı gelinen nokta bizim haklılığımızın ispatıdır. Yani gelinen süreçte hizmetler değil sorunlar uçuşa geçti. Davetimize icabet eden Kurşunlu Mahallesi sakinlerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

YOL YÜRÜDÜĞÜMÜZ HERKESLE HAYIRLI HİZMETLER YAPTIK

Uzun yıllardır Kurşunlu Mahallesi’ne gelerek gözlemler yaptığını belirten Siyasi İşler Başkanı Fikret Bayram ise, “ 20 yıldan beri Ak Parti iktidarındayız. Her yaptıkları seçimde dediler ki ‘Bize destek olun memleketimizi, Bursa’yı ve İnegöl’ü güzel hale getirelim”. Kurşunlu halkı da bu sözlere uygun hareket ederek, madem Kurşunlu güzel hale gelecek dedi ve oy verdi. Hem yerel idare hem genel idare aynı partide olursa hizmetin çok daha güzeli gelir dediler ve tüm toplumdan destek istediler. Vatandaşımız oy verdi vermesine de yönetenler buna karşılık ne kadar hizmet verdi. Halen daha yağmur yağınca acaba taşmalar olacak mı diye korku yaşayan insanlarımız var bu mahallede. 20 yıldan beri aynı iktidarın yönettiği Kurşunlu’da düzgün bir sosyal donatı alanı bile yok. Yakında bir seçim atmosferine giriliyor. Saadet Partisi , Milli Görüş çatısı altında geçmişte birçok hizmet yaptı. Bu seçimde de yapmaya taliptir. Bizim halen daha hizmetlerimiz anlatılıyor. Kıbrıs Barış Harekatı, organize sanayi bölgeleri, fabrikalar, işçiye-memura verilen zamlar gibi birçok hizmetimiz halen daha konuşuluyor. Bizim kiminle birlikte olduğumuza bakmamanızı istirham ediyoruz. Çünkü biz kiminle birlikte yol yürüdüysek onunla birlikte bu memlekete hayırlı hizmetler yaptık. Bu devletin başında Saadet Partisi olursa çileler azamiye iner. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum hayırlı günler diliyorum” şeklinde konuştu.

SORUNLAR NOT ALINDI

Programın son kısmında söz mahalle sakinlerine verildi. Mahallelilerin paylaştığı sorunlar parti yöneticileri tarafından not alındı. İlçe Başkanı Hasan Eroğlu, alınan notlar çerçevesinde çalışmalar yürüteceklerini ve bu çalışmaları kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade etti.