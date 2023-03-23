İnegöl-Alanyurt yolu üzeri yağlı tohumlar kavşağında meydana gelen kazada özel halk otobüsü ile Otomobil çarpıştı; 1 kişi yaralandı.

Kaza İnegöl-Alanyurt yolu üzeri yağlı tohumlar kavşağında meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Cevat S. Yönetimindeki 16 M 06016 plakalı özel halk otobüsü, Gazi Atatürk caddesinden çıkış yapan sürücü Hafis M. Yönetimindeki 16 DB 548 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil orta refüje çıkarak durdu. Kaza sonucu otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.