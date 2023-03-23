

Ertuğrulgazi mahallesinde meydana gelen olayda trafikte çıkan tartışmada bir kişi başına vurulan tabanca kabzasıyla yaralandı.

Olay Ertuğrulgazi mahallesi Kozluca yolu üzerinde meydana geldi. Kozluca yolu üzerinde 2 sürücü arasında yol verme tartışması yaşandı. Gerginlik sırasında bir sürücü, elindeki tabancanın kabzasıyla diğer sürücünün başına vurarak yaraladı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.