Bursa'nın İnegöl ilçesinde 16 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan 7 şüpheli mahkemece tutuklandı.

Olay İnegöl de meydana geldi. 7 şüpheliden biri 16 yaşındaki genç kız ile yaşadığı cinsel ilişkiyi telefonla görüntüledi. Sonrasında çektiği görüntüyü 6 arkadaşının telefonuna gönderdi. Görüntüleri kıza izletip şantaj yapan şahıslar, son olarak Hamzabey mahallesindeki ormanlık alana götürdükleri kıza toplu şekilde tecavüz ettiler.

Olayın ardından baba kızının telefonunu incelediğinde şantaj mesajlarını okudu ve tecavüzü ortaya çıkardı. Öfkeli baba kızıyla birlikte karakola giderek şikayette bulundu.

Şikayetin ardından yaşları 13-14 arasında olan 7 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Suçlarını itiraf eden şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.

MORGDA SAĞLIK RAPORU

Tutuklanan şahıslar Devlet hastanesinin morgunda alınan sağlık raporlarının ardından cezaevine götürüldüler.

MURAT AVCI