Mahmudiye mahallesinde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında meydana gelen olayda paketlenmiş dolabın altında kalan işçi yaralandı. Kafa travması nedeniyle vücut kontrolünü kaybeden işçi, mesai arkadaşlarına saldırdı.

Olay Mahmudiye Mahallesi Ağaç İşleri Sanayi 22. Mobilya sokakta faaliyet gösteren mobilya fabrikasında meydana geldi. İşyerinde çalışan Bilal A.(26), paketlenmiş eşya dolabının devrildiğini görünce koşarak desteklemek istedi. Ağır olan dolabın devrilmesi sonucu yaralanan işçi, başına aldığı darbe sonucu kafa travması yaşamaya başladı. Vücut kontrolünü kaybeden genç, yanına yardıma gelen iş arkadaşlarına istemsizce saldırıp, kollarını ısırmaya başladı. Olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, olay yerine gelen ekiplere de saldırdı. Zorlukla zapt edilen genç, ambulansa konuldu. Ambulansla zorlukla Hastaneye getirilen genç tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

SEHER YAŞA