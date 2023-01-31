İnegöl'de ilginç olay! Ağabeyinin üzerine düştü

Ertuğrulgazi mahallesinde yapımı devam eden site inşaatında meydana gelen olayda işçi, inşaatın 3. Katından yerde çalışan ağabeyinin üzerine düştü; 2 işçi yaralandı.

Olay Ertuğrulgazi mahallesi Kozluca yolu caddesi üzerinde yapımı devam eden site inşaatında meydana geldi. İnşaat halindeki binanın 3. Katında çalışmakta olan işçi Ferhat C.(17), dengesini kaybederek boşluğa düştü. Yaklaşık 6 metre yükseklikten yerde çalışan işçi ağabeyi Yusuf C.(24)'nin üzerinde düştü. Olay sonucu Ferhat ve ağabeyi yaralandı. Yaralı ağabey ve kardeşi, olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yapılan tetkikler sonucu işçi kardeşlerin vücutlarında kırıklar tespit edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.