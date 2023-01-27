İnegöl de ev eşyası satan mağaza, açılışa özel indirim kampanyası düzenleyince izdiham yaşandı. Kadınların birbirini ezdiği açılış amatör kameraya yansıdı.

İnegöl'ün Burhaniye mahallesi İstiklak caddesinde ev eşyaları ve aletleri satan mağaza, açılışa özel indirim kampanyası düzenledi.

İndirimi duyan kadınlar, sabahın erken saatlerinde mağazanın önünde toplandı. Mağaza yetkililerinin kapıları açmasıyla toplanan kalabalık, içeri girmek isteyince izdiham yaşandı. Kadınların birbirini ezdiği anlar amatör kameraya yansıdı. Yoğunluk bir saat sonra normale döndü.