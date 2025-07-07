

Olay saat 14.00 sıralarında Akhisar mahallesi 233. Sokakta yapımı devam eden inşaatta meydana geldi. İnşaatın 3. katında çalışmaya başlayan işçi Hakim Sakur(54) dengesini kaybederek yaklaşık 8 metreden düştü. Ağır yaralanan işçi olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Adamın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: TUNCAY ŞENTÜRK