Yeniceköy mahallesinde faaliyet gösteren cam fabrikasında meydana gelen olayda makineye kapılan işçinin kolu koptu.

Olay Yeniceköy mahallesinde faaliyet gösteren cam fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışan Leyla K.(50), geri dönüşüm makinesine kullanılmayan camları atmaya başladı. O sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu sol kolunu makineye kaptırdı. Makinenin durması sonucu işyeri arkadaşlarının kurtardığı kadının sol kolu omzuna yakın yerden koptu. Kadın ve kopan kolu olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Acil serviste tedavisi yapılan kadın, kolu dikilmek üzere Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

HABER MERKEZİ