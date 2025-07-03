İnegöl’de üretim yapan dev tekstil fabrikalarının yatırımlarını Mısır’a kaydırması, başta mobilya olmak üzere birçok sektörde yaşanan durgunluk, işsiz sayışlarında artış yaşanmasına neden oldu.

İŞÇİ İLANLARI BİTTİ

Özellikle son 3 ay içerisinde yüzlerce kişi firmaların kapanması ya da küçülmesi nedeniyle işsiz kaldı.

Türkiye’nin en önemli mobilya üretim merkezi olan İnegöl’de uzun yıllar sonra ilk kez işçi ilanları bitme noktasına geldi.

KİRALIK TABELALARI ÇOĞALDI

İlçede kapanan işletmeler nedeniyle boş fabrika ve işyeri sayıları artınca kiralık tabelaları ise çoğalmaya başladı. 1 yıl öncesine kadar kiralık işyeri bulmanın imkansız olduğu ilçede, onlarca kiralık tabelası görülmeye başlandı. Bu durum her ne kadar kira fiyatlarını geriye çekmeye başlasa da işsizlik sayılarının artması ise tehlike çanlarının çalmasına neden oluyor.

İŞSİZLERİN SAYISI İŞ BEĞENMEYENLERİN SAYISINI GEÇTİ

İnegöl, 1 yıl öncesine kadar iş beğenmeyenlerin yaşadığı bir yerleşim alanı olarak anılıyordu. İstihdam ettirilecek kişi bulanamayan ilçede, tablo tam tersine tersine döndü. Bazı tekstil fabrikalarının üretim merkezlerini Mısır’a taşıması, kapanan ve küçülme kararı alan işletmeler nedeniyle çok sayıda kişi işsiz kalınca, işsiz sayısı iş beğenmeyenlerin sayısını da geçmiş oldu. İlçede ilk kez işsizlik oranlarının %5’in üzerine çıktığı tahmin ediliyor. Bu rakam halen Türkiye ortalamasının alında bile olsa, ekonomik durgunluğun devam etmesi durumunda İnegöl’de işsizlik rakamlarının Türkiye ortalamasını yakalaması bekleniyor.