Bursa'da iş arayan ve işvereni buluşturan İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi, ilçede hizmet vermeye başlayacak Hedef AVM firmasının farklı alanlarda erkek ve kadın personel alımı yapacağını duyurdu.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nin 2018 yılı Kasım ayında iş arayan vatandaşlar ve işverenleri buluşturabilmek adına kurduğu İstihdam Merkezi, üretim merkezi İnegöl’ün istihdamına katkı sağlamaya devam ediyor.

Bu kapsamda bir yandan iş arayan vatandaşları havuzunda toplayıp bir yandan da eleman arayan firmalarla iletişimini sürdürerek doğru işe doğru kişiyi yönlendirme görevi üstlenen İstihdam Merkezi, İnegöl’de hizmet vermeye başlayacak Hedef AVM isimli mağaza için personeller alınacağına ilişkin iş duyurusu paylaştı.

HEDEF AVM FARKLI ALANLARDA PERSONELLER ALACAK

İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezinden yapılan açıklamada, İnegöl’de hizmet vermeye başlayacak Hedef AVM firmasında çalışmak üzere personel alımı yapılacağı duyuruldu.

Başvurular 31 Mayıs Çarşamba günü 14.00’da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda alınacak.

Yapılacak alımla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 153 hatları üzerinden ve 0 224 715 10 10 Nolu telefondan İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezine ulaşabilirler.