Mahmudiye mahallesinde faaliyet gösteren mobilya firmasına 2. Kez silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Olay gece saatlerinde Mahmudiye mahallesi 31. Sokakta bulunan mobilya fabrikasında meydana geldi. Gece saatlerinde henüz kimlikleri belirlenemeyen şahıs veya şahıslar, firmaya ateş açtılar. Sabah saatlerinde işyerine gelen firma sahibi camların kırık olduğunu görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, incelemede bulundular. İşyerine 2 mermi isabet ettiği görüldü. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞTI

10 Haziran 2022 tarihinde de aynı firmaya silahlı saldırıda bulunulmuş, işyerine 12 mermi isabet etmişti.