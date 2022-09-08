İtfaiye aracı devrildi; 3 itfaiye eri yaralandı

İnegöl de kırsal Sungurpaşa mahallesi mevkiindeki sıkışmalı kazaya müdahale etmek için yola çıkan itfaiye aracı devrildi, 3 itfaiye eri yaralandı.

Kaza İnegöl'ün Hamzabey Mahallesi Mobilya İhtisas Organize sanayi bölgesinde meydana geldi. OSB'deki İstasyon dan çıkış yapan sürücü Özden Demir(58) yönetimindeki 16 AAY 110 plakalı itfaiye aracı, yokuş aşağı inerken sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kaza sonucu sürücü ile araçtaki itfaiye erleri Murat Yamaçer(60) ve Mehmet Bayram(53) yaralandı. Olay yerine çok sayıda 112 ve İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 3 itfaiye eri de, mesai arkadaşları tarafından araçtan çıkarıldılar.

3 yaralı Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.