Turgutalp mahallesinde bulunan metruk binada yangın çıktı. Yangın sırasında İtfaiye eri, camda asılı bayrağı alarak yanmasının önüne geçti.

Yangın saat 16.00 sıralarında Turgutalp mahallesi Uzay sokakta bulunan tek katlı metruk evde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden vatandaşlar, durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdiler. Yangın yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, bir er ise camda bulunan bayrağı yanmak üzereyken aldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.