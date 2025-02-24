İnegöl Jandarma komutanlığı ekipleri şüphelendikleri aracın sürücüsüne dur ihtarında bulundular. Dur ihtarına uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı. Süleymaniye mahallesinde yaşanan kovalamaca sırasında önü kesilerek durdurulan araçtaki şüpheli, gaza basarak durdurmak isteyen Jandarma Astsubay R.K.'"ya çarptı. Kovalamacaya polis ekipleri de katıldı. Kovalamaca sonucu şüpheli A.K.(20) yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: Murat Avcı