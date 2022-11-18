Hamamlı mahallesinde meydana gelen olayda hızarın üzerine düşen kadının kolu koptu.

Olay kırsal Hamamlı mahallesinde meydana geldi.

Evinin bahçesinde odun kesmek için çalıştırılan hızarın yanından geçmekte olan N.F. (45), dengesini kaybederek düştü. Hızarın üzerine düşen kadının sağ kolu kesilerek koptu. Büyük şok yaşayan kadın, kopan kolu alınıp özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk tedavinin ardından kadın, kopan kolu buz kalıbına konulup dikilmek üzere Ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.