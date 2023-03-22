Bursa-Ankara karayolu Yeniceköy köprülü kavşağında meydana gelen kazada sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çarptı; 2 kişi yaralandı.



Kaza Bursa-Ankara karayolu Yeniceköy köprülü kavşağında meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan sürücü Fatıma T. (40) yönetimindeki 16 ASK 413 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kontrolden çıkarak köprülü kavşağında bariyerlerine çarptı. Kaza sonucu sürücü ile yanındaki kardeşi Zekiye D.(34) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.