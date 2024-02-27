Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Dipsizgöl mahallesinde osmanlı döneminden bu yana "erkekler evlere kadınlar kahvehaneye" geleneği sürdürülüyor. Yılda bir gün yapılan gelenek kapsamında mahallede erkekler ile kadınlar arasındaki empati kurma duygusu geliştiriliyor. Bu kapsamda kadınlar bir gün boyunca dışarı ve kahvehanede oturup oyun sırasında sohbet ederken erkekler ise evden çıkmayıp ev temizliği yapıyorlar.



4 yıldır devam ettirilen gelenek ise mahalle sakinlerinden Halil İnalçık Sosyal Bilimler Lisesi 11. Sınıf öğrencisi Sıla Yavuz, tarafından oluşturulan "Kıraatanne: Dipsizgöl de yılda bir gün rol mekan değişimi" projesi ismiyle TÜBİTAK'a sunuldu. Kabul edilen proje kapsamında bugün mahallede kadınlar meydanda, erkekler ise evlerinde zaman geçirdiler. Kahvehanede çay eşliğinde okey oynayan kadınlar doyasıya bir gün geçirdiler.



Belediye Başkanı Alper Taban, kadınları ziyaret ederek zaman geçirdi.

Açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban “Hayırlı Günler arkadaşlar, biz Dipsiz göldeyiz. Dipsiz göl bizim havasıyla suyuyla, verimli topraklarıyla, aynı zamanda meyveci bir bölge olması tarafıyla ön plana çıkan güzel bir mahallemiz. Burada yaklaşık 800 civarında vatandaşımız yaşıyor. Biz burada Sıla arkadaşımızın projesiyle, aynı zamanda da kıymetli Pınar hocamızın bu projeye mihmandarlık etmesiyle fayda ortaya çıkarmaya çalışıyor oldu. Burada kazan kazanlar var aslında. Tabi burada hanımefendilerin hayatımızdaki rolü ortada. Kadınlar, evde, işte, sosyal hayatta, kırsal hayatta da varlar. Bugün beyler ortalıkta yok, hanımefendiler buradalar. Kahvedeler, meydandalar. Roller değişti, mekanlar değişti. Herkes empati kurarak burada hayatı yeniden anlamlandırıyor. İfade ettiğim gibi burada bir farkındalık çalışması olabilir. Herkesin rollerini düşünmesi açısından katkı sunabilir. Burada başarılı her projenin neticesinde Dipsiz göl neresidir diyerek merak uyandırabilir. Bu meydanda, bu güzel ortamda çay yudumlamak isteyebilir. Sonuç itibarıyla Tübitak’ın destekleriyle güzel bir proje ortaya koyulmuş. Ben de kıymetli öğretmenimiz ve kıymetli öğrencimize çok teşekkür ediyorum. Destek veren muhtarımıza ve burada bulunan hanımefendilerimize çok teşekkür ediyorum. Son dört yıl aslında burada yapılmış ama nihayetinde burada farkındalık devam etsin şeklinde düşünüldü. Buraya akademik el buna değerek çok güzel bir noktaya taşınması arzu edilmiş. Gelenek ve göreneklerimiz devam etmeli. Yerelleşmeye değer vermeliyiz. Örflerimiz yaşatılmalı, bizim adımıza çok kıymetli. Evlatlarımız da var ve bu onlara da geçirilmeli. İnşallah ben çok daha güzel projelerle, İnegöl’ümüz, okulumuz ve öğrencilerimizle karşınızda olacağız. Sosyal Bilimler Lisesi’nin güzel bir projesi olmuş, onlara teşekkür ediyoruz. “ dedi.



Felsefe gurubu öğretmen Pınar Yıldız ise, “2204 projesi bu. İnegöl Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi olarak bizde Tübitak projelerimizi gerçekleştiriyoruz. Sıla’nın anneannesinin bu köyde olması sebebiyle haberdar olduk. Hem toplumsal cinsiyet eşitliği, hem de köy turizminin canlandırılması açısından önemli bir proje. Yılda 1 gün rol mekan değişimi oluyor, böylelikle empati sağlanıyor. Bu köydeki hareketliliği sağlamak, hem de kadını istihdamın içinde kendi öz yeterliliği ile var edebilmek açısından İnegöl için böyle bir etkinliğin olması son derece kıymetli. Tübitak tarafından da kıymet verilen bir proje olarak görüldü. Şimdi panelde İnegöl’ü bu proje ile temsil edeceğiz. “

Projenin sahibi öğrenci Sıla Yavuz ise “ Öncelikle danışman öğretmenimin yardımıyla bu projeye katılmayı arzu ettim. Devamında da anneannem dolayısıyla bu köyde böyle bir etkinlik olduğunu biliyordum. Edindiğim bilgilerle bu projenin kadınları ne kadar mutlu ettiğini ve köye aidiyet duygularının arttığını aynı zamanda karı koca ilişkilerinde eşitlik sağladıklarında avantaj sağladıklarını gözlemledik. Köyün malzemelerinin tanıtılması ve agro-turizmle birlikte popülerleşmesini sağlamakla önem arz ettiğini düşünüyoruz. Ulusal medyaya yansımasını talep ettiğimiz zamanla da Tübitak’la başladık. Proje 4 yıldır yapılıyor ancak daha öncesinde süregelen bir şey. 2 yıldır Narkotik Şube ve 1 kere de Jandarma geldi. Bu şekilde köy halkına bilgi veriliyor, bilinçlendirilmesi sağlanıyor.” dedi.

Mahalle sakinlerinden Nezaket Bayrak da, "Bir gün dışardayız, erkekler evde. Güzel oluyor. Sohbet edip okey oynuyoruz" dedi.