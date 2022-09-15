İnegöl'de meydana gelen olayda soluk borusuna anne sütü kaçan 4 aylık Amine, hayatını kaybetti.

Olay Yeniceköy mahallesi 443. Sokakta bulunan bir evde meydana geldi. Anne Sema D., 4 aylık bebeği Amine'yi emzirip beşiğine yatırdı. Bir süre sonra bebeğinin hareketsiz yattığını gören anne, 112’ye haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekibi, soluk borusuna kaçan süt nedeniyle nefessiz kalan bebeğe, kalp masajı yapmaya başladılar. Ambulansa alınan bebek, kalp masajı yapılarak İnegöl Devlet Hastanesine getirildi. 1 saat süren kalp masajına rağmen bebek, hayatını kaybetti. Bebeğinin ölümü öğrenen anne ve babası, sinir krizi geçirip gözyaşı döktü.

Bebeğin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.