İnegöl'de 29 yaşındaki genç yatağında ailesi tarafından ölü olarak bulundu.

Olay, Yeni Mahalle Hamzabey Caddesi'nde meydana geldi. 29 yaşındaki Ahıska Türkü Iashar R., evlerinde yakınları tarafından yatağında hareketsiz olarak bulundu. Olay 112 ekiplerine haber verildi.

Gelen ekipler Iashar R.'a burada yaptıkları müdahaleyle İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Ölüm haberini alan yakınları sinir krizleri geçirdi. Iashar R.'ın cansız bedeni İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.