Burhaniye mahallesi Şahin Sokak üzerinde seyir halindeyken direksiyon başında kalp krizi geçirerek park halindeki 2 araca çarpan sürücü Adnan Geylan(64), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza saat 21.30 sıralarında Burhaniye mahallesi Şahin sokakta meydana geldi. Sokak üzerinde 16 AVJ 757 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Adnan Geylan(64), direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil önce sokak üzerinde park halinde olan 51 AN 452 plakalı otomobile, ardından da 16 KHZ 40 plakalı otomobile çarparak durdu. Kaza sonucu yaralanan sürücü olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastaneye gelen yakınları gözyaşı döktü.

Morga kaldırılan adamın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.