Yunus Emre mahallesinde meydana gelen olayda nefessiz kalan 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.

Olay Yunus Emre mahallesi Modakent sokakta bulunan sitenin dairesinde meydana geldi. Solunum cihazıyla yaşayan 1 yaşındaki Muharrem Ç., sabah 04.30 sıralarında fenalaştı. Nefes almakta zorlanan bebeği fark eden ailesi durumu 112'ye haber verdi. Solunumu duran bebek olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bebek yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: ÖZNUR DEDE