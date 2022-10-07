Ertuğrulgazi mahallesinde meydana gelen olayda annesinin emzirip beşiğine yatırdığı 2 aylık İnci, götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay Ertuğrulgazi mahallesi Kozluca bulvarı üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Anne, 2 aylık bebeği İnci C.'yi emzirip beşiğine yatırdı. Bir süre sonra kontrol için yanına gittiği bebeğinin, hareketsiz yattığını gördü. Bebek, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İnci bebek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.