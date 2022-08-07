Esentepe mahallesinde meydana gelen olayda annesinin emzirdiği sırada nefes borusuna süt kaçan 2 gün önce dünyaya gelen bebek hayatını kaybetti.

Olay sabah 10.00 sıralarında Esentepe Mahallesi Esentepe caddesinde bulunan bir sitenin dairesinde meydana geldi. Suriye uyruklu Yasemin Yahya(24), 2 gün önce Kadra ismini verdikleri erkek bebek dünyaya getirdi. Anne, gece saat 01.00 sıralarında bebeğini emzirip beşiğine yatırdı. Sabah 10.00 sıralarında uyanan Enes(27) ve Yasemin çifti, beşikte bebeklerinin hareketsiz yattığını gördüler. Hareketsiz yatan bebek, ailesi tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bebek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bebeğin annesi ve babası büyük üzüntü yaşadı.

Bebeğin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.