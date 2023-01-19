Temiz Şehir İnegöl hedefiyle şehrin genelinde uyguladığı farkındalıklarla dikkat çeken İnegöl Belediyesi, bu kez de kaldırımlar üzerinden bir mesaj verdi.

Her haneye çöp konteyneri, geri dönüşüm kutusu dağıtımı ile İnegöl'de temizlik harekatı başlatan İnegöl Belediyesi, aynı zamanda "temizlik" noktasında hassasiyetin artması için farkındalıklarla dikkat çekmeye devam ediyor. negöl Belediyesi bu kez de kaldırımlara; "Temiz Toplum Temiz Kent, İzmaritinizi ve Çöpünüzü Çöp Kutusuna Atınız" yazarak çöp konteynerlerini işaret etti.

BASKAN ALPER TABAN'DAN PAYLAŞIM

İnegöl'ü en temiz şehir yapmak hedefiyle yapılan tüm çalışmalara destek sağlayan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, "Kaldırımlar dile geldi, size bir mesajı var" dedi.