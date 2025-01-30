Orhaniye Mahallesi’nde bulunan 5 farklı taşınmazın kamulaştırma süreci tamamlanırken, yıkım işlemleri sürüyor.

Gerçekleştirilen kamulaştırma çalışmaları, şehir içi trafik akışını iyileştirmekle kalmayıp, dar sokakları genişleterek alternatif güzergâhlar oluşturmayı hedefliyor. Orhaniye Mahallesi’ndeki Türker ve Hatay Sokak üzerinde yürütülen bu çalışmalar sayesinde, bölgedeki ulaşım sorunlarının hafifletilmesi amaçlanıyor.

5 TAŞINMAZ 2 MİLYON TL’Yİ AŞAN BEDELLE KAMULAŞTIRILDI

2015-2024 yılları arasında Orhaniye Mahallesi’ne bağlı Türker ve Hatay Sokaklarda toplam 5 taşınmaz, İnegöl Belediyesi tarafından kamulaştırıldı. Bu çalışmalar için 2 milyon 222 bin 410 TL ödeme yapılırken, belediye ekipleri kamulaştırılan alanları yıkarak alternatif yollar oluşturuyor.

‘’NASIL Kİ KAN DOLAŞIMI İÇİN DAMARLARIN AÇIK OLMASI LAZIMSA SOKAKLARIMIZ DA BU ŞEKİLDE AÇIK OLMALI’’

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban beraberindeki heyetle birlikte Orhaniye Mahallesi Türker Sokak’ta yapılan yıkım çalışmalarını yerinde inceledi. Kamulaştırma çalışmalarını insan vücudundaki kan dolaşımı benzetmesini yaparak proje hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Alper Taban, ‘’Şehrimizin kırsalında, merkezinde her alanda yürüttüğümüz çalışmalar var. Bunlar yerine göre otopark, park, çocuk oyun alanları ile yeşil alanlar üretme, beraberinde sokakları birbirine bağlayıp açmak gibi pek çok alanda çalışmalar yürütüyoruz. Orhaniye Mahallemizde de geçmişten bu yana gelen çalışmalarımız var. 2015 ve 2024 yılları arasında yapılan kamulaştırma çalışmaları sonrası bu alanları belediye bünyemize geçirerek daha sonra yıkımlarını gerçekleştirdik. İnsan vücudundaki kanın dolaşması ve vücut sisteminin yaşayabilmesi için nasıl ki damarların açık olması lazımsa sokaklarımızın da bu şekilde olması lazım. Geçmişte yapılaşmalar yapılmış ve bugün de ihtiyaç olan noktalarda bu tür kamulaştırmalarla sokaklarımızı rahatlatmak tek amacımız. Yerine göre sokakların çıkmasını, otopark ve oyun alanı ihtiyaçlarını karşılamak üzere birimlerimiz çalışıyor.’’ dedi.

‘’EN AZ KANAL İNEGÖL KADAR DEĞERLİ BİR ÇALIŞMA’’

Başkan Alper Taban açıklamasının sonunda kamulaştırma ile açılan alanların en az Kanal İnegöl gibi büyük bir çalışmalar olduğunu ileterek mahalle halkının yaşamını kolaylaştıracağına vurgu yaptı. Aynı zamanda tehlikeye arz eden metruk binaların da yıkımlarının yapıldığını ileten Başkan Alper Taban, ‘’Kanal İnegöl projemiz de çok değerli ama kamulaştırma çalışmaları da en az bu projeler gibi büyük ve kıymetli çalışmalar. Buradaki yapıların kaldırılarak sokağın rahatlatılması vatandaşlarımızın ulaşımının kolaylığını sağlayacaktır. Eski yani metruk olarak adlandırılan binaların kaldırılması ile ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Bu binalarda özellikle yangın tehlikesi yüksek binalar ve başkaca olumsuzluklara vesile oluyor. Vatandaşlarımızın ve muhtarlarımızın iletisiyle bu alanları temizlemeye devam ediyoruz. Bir taraftan bunlara kaynak üretiyor olacağız, diğer taraftan da sahada bir bir çalışmalar yapmaya devam edeceğiz.’’ dedi.