Kaza Bursa-Ankara karayolu İnegöl'ün Yeniköy mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Ankara istikametinden Bursa'ya seyir halinde olan sürücü Sıddık Y.(47) yönetimindeki 27 AFM 403 plakalı temizlik malzemesi yüklü kamyon, İnegöl'ü Yeniköy mahallesi mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan kamyon bariyerlere çarpıp devrildi. Kaza sonucu sürücü yaralanırken, kamyon kasasındaki malzemeler yola saçıldı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: MURAT AVCI