İnegöl Belediyesi, Mevlid Kandili nedeniyle yatsı namazı sonrası Fatih Mahallesi 1453 Camisinde helva ikramında bulundu.

Kandil gecelerinde İnegöl’ün vazgeçilmez geleneklerinden biri haline gelen İnegöl Belediyesi’nin helva ikramları, dün akşam idrak ettiğimiz Mevlid Kandilinde de devam etti. İnegöl Belediyesi, yatsı sonrası Fatih Mahallesinde bulunan 1453 Camisi önünde helva ikramları gerçekleştirdi.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (sav) dünyaya gelişinin 1451. yıl dönümü olan gecede, İnegöl Belediyesi kandil programı 1453 camisinde gerçekleştirildi. İnsanlığa rahmet olarak gönderilen Peygamberimizin doğumu vesilesiyle kutlanan Mevlid Kandili nedeniyle, Hafız Ali Derman İnegöllülerle buluştu. Akşam namazı ile yatsı namazı arasında Ali Derman’ın Kuran-ı Kerim tilaveti yine 1453 Camisinde vatandaşlarla buluştu. İnsanlığın hayatını Peygamber Efendimizin yüce ahlâkıyla güzelleştireceği bir tazelenme mevsimi olarak kabul edilen Mevlid Kandilinde Kuran-ı Kerim tilaveti öncesi lokum ikram edilirken, yatsı namazı çıkışında ise helva ikramları yapıldı.