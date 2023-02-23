Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza Ahmet Türkel Çevre Yolu Deydinler kavşağında meydana geldi. Sanayi istikametinden itfaiye istikametine seyir halinde olan Sezgin F. (17) idaresindeki plakasız motosiklet ile kavşaktan Deydinler istikametine geçmekte olan Yavuz Ş. idaresindeki 16 KCA 38 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazanın etkisiyle devrilen motosiklette yola savrulan sürücü Sezgin F. ile yolcu koltuğundaki Tarık A. (15) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

​Kazayla ilgili inceleme sürüyor.