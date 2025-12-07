İnegöl’de yaşayan 47 yaşındaki Selçuk Aras, büyük oğlunun yaşadığı sağlık sorunlarının ardından kısa süre sonra kendisinin de kansere yakalanmasıyla büyük bir sınavdan geçiyor. Ailece zorlu tedavi süreçlerine rağmen azimle ayakta durmaya çalışan Aras ailesi, yaşadıkları süreci paylaştı.



Selçuk Aras, hem kendi yaşam öyküsünü hem de son aylarda ailece yaşadıkları zorlukları anlatarak şu ifadeleri kullandı: “İsmim Selçuk Aras. 26 Ağustos 1977’de İnegöl’de doğdum. İlk ve orta öğrenimimi İnegöl’de, lise eğitimimi ise Malatya’da tamamladım. 1994 yılında Malatya Fen Lisesi’nden mezun olduktan sonra Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği bölümünü bitirdim. Askerlik görevimi Hatay Dörtyol’da eğitim çavuşu olarak yaptım. Sonrasında İnegöl’e dönerek önce Küçükçalık Tekstil’de mühendislik yaptım, ardından 2012’de İŞKUR İnegöl Hizmet Merkezi’nde İş ve Meslek Danışmanı olarak göreve başladım. Evli ve üç erkek çocuk babasıyım.”

Aras, büyük oğlunun 2025 yılında yaşadığı ciddi sağlık sorununun aileyi derinden sarstığını belirtti. Temmuz ayında oğlunun sol omuz kemiğinden tümörlü 14 cm’lik bir bölümün çıkarılarak protez takıldığını söyleyen Aras, “Oğlumuz şu anda Çocuk Onkoloji’de kemoterapi alıyor. Çok zayıf düştü, ruhsal olarak da yıprandı. Okuldan ve arkadaş ortamından uzak kalması bizi ayrıca üzüyor.” dedi.

Bu sürecin etkileri henüz devam ederken kendisinin de Ağustos ayında şikâyetleri üzerine yapılan tetkiklerde kanser teşhisi aldığını aktaran Aras, yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi:

“Sol gözümde başlayan ağrı sonrası yapılan incelemelerde sinüs bölgemde 6,5 cm’lik tümör olduğu, türünün plazmablastik lenfoma olduğu tespit edildi. PET sonuçlarında boyun, pankreas ve kemik bölgemde de benzer tümörler görüldü. İki buçuk aydır Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Servisi’nde tedavim sürüyor.”

Aile olarak maddi destek kabul etmediklerini vurgulayan Aras, tek taleplerinin moral ve dua olduğunu belirterek kendilerine destek olan tüm dostlarına teşekkür etti.