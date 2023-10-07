Bursa’nın İnegöl ilçesinde kardeşler arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ertuğrulgazi Mahallesi Kartopu Sokak üzerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle Cüneyt A. (30) ile kardeşi C.T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.T., üzerinde bulunan bıçakla Cüneyt A’yı. (30) bıçakladı. Kanlar içinde kalan yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansındaki sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Yaralı kardeş, burada yapılan müdahalenin ardından ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. C.T. ise, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Fahrettin Eniş